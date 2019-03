Franse, Britse moskeeën extra beveiligd na aanslagen Christchurch

Na de dubbele aanslag op moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch hebben Frankrijk en Londen besloten tot scherpere veiligheidsmaatregelen rond moskeeën. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Castaner heeft regionale bestuurders opgedragen om "als preventieve maatregel" intensiever te laten patrouilleren bij moskeeën maar ook bij andere gebedshuizen.

Ook in het hele Verenigd Koninkrijk worden de moskeeën tijdens het vrijdaggebed extra goed in de gaten gehouden. De Londense burgemeester Khan heeft de moslimgemeenschap in zijn stad verzekerd dat de politie zichtbaar aanwezig zal zijn bij moskeeën. In 2017 reed een extreemrechtse Brit in op gelovigen die na het avondgebed een Londense moskee in Finsbury Park verlieten. Daarbij vielen een dode en tien gewonden. De 28-jarige man die nu de verantwoordelijkheid heeft opgeëist voor de aanslagen in Christchurch, heeft in een manifest op internet laten weten dat hij sympathiseert met de aanslagpleger in Londen.

'Nederland is alert'

Minister Grapperhaus van Justitie grijpt niet naar extra beveiligingsmaatregelen. Hij zegt dat Nederland alert is op veiligheidsrisico's. "De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid is in voortdurend contact met de koepel van moskeebesturen. Wij hebben het dreigingsniveau op 4 op een schaal van 5 staan. Wij zijn bij voortduring alert op veiligheidsrisico's, bij moskeeën en ook bij synagoges."

Burgemeester Krikke van Den Haag bezoekt vandaag enkele moskeeën in haar stad om haar medeleven met de getroffenen over te brengen.

De gemeente Amsterdam kondigde eind januari aan dat moskeeën en andere islamitische locaties extra beveiliging krijgen. Volgens burgemeester Halsema is er sprake van een "verhoogde voorstelbare dreiging voor islamitische instellingen".