Kortsluiting hoverboard leidt tot slaapkamerbrand Diemen

Een hoverboard heeft gisteravond brand veroorzaakt in een slaapkamer in Diemen. Er ontstond kortsluiting tijdens het opladen van de plank met accu en wieltjes.

Er waren meerdere bewoners in het huis aanwezig. Zij hebben direct de slaapkamerdeur dichtgedaan en de brandweer gebeld. Niemand raakte bij de brand gewond, schrijft NH Nieuws.

Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt: eerder was het volgens AT5 raak op IJburg en in Amsterdam-Noord.