'Wolven zijn welkom in Overijssel', maar provincie gaat daar niet over

Leo Linnartz, een van de grootste wolvenkenners van Nederland, snapt dat mensen bang zijn voor de wolf. "Niemand in Nederland is wolven gewend. Maar misschien is het goed te bedenken dat elk jaar heel veel Nederlanders op vakantie gaan in gebieden waar het wemelt van de wolven: de Pyreneeën, de Alpen, de Abruzzen in Italië, grote delen van Noord- en Oost-Europa en niemand maakt zich dan zorgen over de wolf. Terecht, want de kans dat een wolf mensen aanvalt is echt verwaarloosbaar klein."