Amerikaanse beurswaakhond klaagt VW aan voor bedriegen van investeerders

De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft Volkswagen aangeklaagd voor het misleiden van investeerders in de periode voordat het sjoemeldieselschandaal losbarstte.

In oktober 2015 kwam naar buiten dat diesels van Volkswagen veel meer schadelijke stoffen uitstoten dan beweerd. In de periode daarvoor, van april 2014 tot mei 2015, haalde de autofabrikant meer dan 13 miljard dollar op de Amerikaanse markt op met de verkoop van obligaties aan beleggers. Daarbij loog VW over de milieuvriendelijkheid van zijn diesels, zegt de SEC. Want de top van het bedrijf wist toen dat hun auto's niet voldeden aan de uitstoot-eisen.

Investeerders gedupeerd

Door te zwijgen over de sjoemeldiesels kon VW de obligaties voor honderden miljoenen meer verkopen. "Bedrijven moeten investeerders correcte en complete informatie geven", zegt de SEC. Naast Volkswagen zelf wordt ook de toenmalige topman Martin Winterkorn aangeklaagd.

De civiele rechtszaak van de SEC is de zoveelste in de VS naar aanleiding van het dieselschandaal. Eerder schikte Volkswagen al met de Amerikaanse justitie in een strafzaak. Ook was er een schikking met milieu-autoriteiten en consumentenorganisaties. Aan die schikkingen is Volkswagen al meer dan 20 miljard dollar kwijt.

Volkswagen: 'het klopt niet'

In een reactie zegt Volkswagen dat de aanklacht juridisch en feitelijk niet klopt. "Bijna twee jaar na miljardenschikkingen met het ministerie van Justitie en andere organisaties probeert de SEC nog meer geld van ons te verkrijgen", aldus VW.

"De SEC zegt ook niet dat de mensen die betrokken waren bij de verkoop van obligaties, wisten dat onze dieselauto's niet voldeden aan de regels. De SEC herhaalt onbewezen claims over onze voormalige topman, die geen rol speelde bij de obligatieverkoop."