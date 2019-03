'Jongeren komen nog steeds te makkelijk aan drank'

Jongeren kunnen nog steeds veel te makkelijk aan alcohol komen. Die conclusie trekt staatssecretaris Blokhuis uit een nieuw onderzoek. Volgens tests die vorig jaar zijn gedaan konden minderjarigen ondanks een wettelijk verbod in meer dan 60 procent van de gevallen drank kopen. Dat is wel een lichte verbetering ten opzichte van eerdere metingen, maar het gaat Blokhuis niet snel genoeg.

In 2014 werd de leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol verschoven van 16 naar 18 jaar. Vorig jaar is voor de derde keer een groot "nalevingsonderzoek" gedaan. 17-jarige testers gingen op pad en deden ruim 2300 keer een poging om drank te kopen.

In nog geen 38 procent van de gevallen werden de regels goed nageleefd en kregen de jongeren geen drank mee. Slijterijen en supermarkten deden het met respectievelijk 73 en 69 procent het best. Sportkantines (20 procent), horecagelegenheden (18 procent) en vooral thuisbezorgers (10 procent) scoorden slecht. Blokhuis benadrukt dat in het preventieakkoord is afgesproken dat de naleving in 2030 100 procent moet zijn.

De staatssecretaris schrijft aan de Tweede Kamer dat op dit punt "stilstand achteruitgang" is en dat de rol van de verkopers niet moet worden onderschat. Hij wil meer 'mystery shoppers' gaan inzetten en dit jaar komt er een extra meting. Mogelijk neemt Blokhuis extra maatregelen.