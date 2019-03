Man vernielt met shovel huis in Gendt; ravage is groot

Een man heeft met een graafmachine een huis in Gendt vernield. Dat gebeurde rond 05.00 uur op een industrieterrein in het Gelderse stadje.

Het motief van de 56-jarige man ligt in de relationele sfeer, zegt de politie. Het dak van het huis is gesloopt, net als de dakkapel. Ook de voorpui liep flinke schade op.

Met de shovel gooide hij eveneens een aantal auto's omver. Op het terrein is een grote ravage ontstaan, meldt Omroep Gelderland. De man heeft namelijk met de machine ook een trekker en een bestelauto zwaar beschadigd.

Ex

Op het moment van de actie was een vrouw in het huis. Volgens buren gaat het om de vrouw van de shovelbestuurder, met wie ze in scheiding zou liggen.

De vrouw bleef ongedeerd. De dader raakte wel gewond. Hij is naar een ziekenhuis gebracht.