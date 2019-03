Veel militairen ontevreden over hun werk

Twee op de drie militairen bij de landmacht gaan niet met plezier naar hun werk. Dat is een van de uitkomsten van een enquĂȘte door de krijgsmacht onder het eigen personeel. Het AD schrijft erover en Defensie bevestigt de cijfers.

Niet eerder in de afgelopen drie jaar waren zo veel personeelsleden van de landmacht zo ontevreden. Vooral jongeren met een tijdelijk dienstverband hebben klachten.

Vakbonden zeggen dat de onvrede te maken heeft met de grotere werkdruk door een tekort aan personeel en met het uitblijven van een nieuwe cao. Ook bij de marine en de luchtmacht is het plezier in het werk afgenomen, maar daar is de daling minder groot.

Een woordvoerder van de landmacht noemt de uitslag van het onderzoek een punt van zorg. Hij benadrukt wel dat het cao-overleg juist weer is hervat. Het onderzoek onder defensiepersoneel wordt elk kwartaal herhaald.