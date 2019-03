Noord-Korea dreigt met stopzetting gesprekken met VS

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un overweegt de gesprekken met de VS over denuclearisatie voorlopig stop te zetten. Zijn viceminister van Buitenlandse Zaken heeft dat gezegd.

Viceminister Choe Son-hui sprak op een persconferentie in de hoofdstad Pyongyang over de resultaten van de top tussen Kim en president Trump, eind vorige maand in Vietnam. Ze noemde het "een gemiste kans" op een nucleaire deal.

Choe wees met de beschuldigende vinger naar de Amerikaanse minister Pompeo en veiligheidsadviseur Bolton. Zij zouden een sfeer van vijandigheid en wantrouwen hebben gecreëerd die "de constructieve pogingen tot onderhandelingen" tussen de twee leiders hebben tegengewerkt.

Aan de persoonlijke verhoudingen tussen Trump en Kim ligt het uitblijven van een overeenkomst niet, zei Choe. "De chemie tussen de twee opperste leiders is wonderbaarlijk."