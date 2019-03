Verkopers van gebruikte telefoons slaan terug met keurmerk op kritiek

Krassen, slechte accu's of vlekken op het scherm: de kritiek van de Consumentenbond op gebruikte en opgeknapte telefoons - zogenoemde refurbished toestellen - was vorig jaar niet mals. De organisatie testte achttien toestellen van verschillende aanbieders en concludeerde dat er bij twee op de drie iets mis was.

De aanbieders van de telefoons merken dat consumenten sinds dat onderzoek terughoudender zijn met het kopen van zo'n toestel en komen nu met een antwoord: een keurmerk. Drie aanbieders krijgen van brancheorganisatie Techniek Nederland vandaag als eerste die kwaliteitsgarantie.

Volgens de organisatie is Nederland het eerste land ter wereld met een keurmerk voor refurbished telefoons. Bedrijven met het keurmerk geven 2 jaar garantie op de verkochte toestellen. Door een externe partij wordt gecontroleerd of de telefoons voldoende worden geĆÆnspecteerd voordat ze worden verkocht.

Ook wordt de financiƫle situatie van de bedrijven doorgelicht. Vorig jaar gingen er twee grote aanbieders van deze telefoons failliet, Leapp en Swoop. Daardoor kan de garantie die klanten op gekochte toestellen hadden vervallen.

Alleen iPhone

Het keurmerk geldt nu nog alleen voor iPhones. Die worden het meest verkocht door de aanbieders. Later worden er mogelijk andere apparaten aan het keurmerk toegevoegd.

De Consumentenbond noemt het een veelbelovend initiatief, maar wil nog wel zien hoe het in de praktijk uitpakt.