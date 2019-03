'Immigranten wereldwijd meer geaccepteerd, Nederland blijft achter'

In de Verenigde Staten, het land met het grootste aantal immigranten, is het beeld sinds de jaren 90 positief veranderd. Toentertijd zagen de meeste Amerikanen immigranten vooral als last. Nu zegt 6 op de 10 volwassenen dat immigranten het land juist versterken.

In zes onderzochte Europese landen is het beeld juist negatief veranderd ten opzichte van 2014, het jaar voordat de grote vluchtelingenstroom op gang kwam. Vooral in Griekenland, Duitsland en Italië is het beeld vertroebeld.

Integratie en criminaliteit

In Japan vinden de meeste inwoners dat immigranten bereid zijn om zich aan te passen, gevolgd door Mexico en Zuid-Afrika. In Hongarije en Italië integreren landverhuizers het slechtst, volgens de landen zelf.

In zeven landen worden immigranten geassocieerd met terrorisme. Ook in Nederland vindt meer dan de helft van de ondervraagden dat de aanwezigheid van immigranten het risico op aanslagen vergroot.

Onderzoek

Het onderzoeksinstituut heeft bijna 20.000 respondenten ondervraagd voor dit onderzoek. De 18 onderzochte landen bevatten samen meer dan de helft van de wereldwijde immigrantenpopulatie. Volgens een schatting van de Verenigde Naties zijn dat zo'n 127 miljoen mensen.