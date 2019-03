Rutte klaar met 'gejengel' over brexit en wil duidelijkheid

Het is ook maar de vraag of premier May uitstel van de andere EU-lidstaten krijgt. "Het hangt er een beetje van af of de Britten een goede reden hebben", zei EU-correspondent Sander van Hoorn in het NOS Journaal. "Als premier May volgende week de derde stemming over de brexit-deal overleeft, dan is er een deal. Dan heb je een klein uitstel nodig om dingen technisch te regelen."

'Boeman'

Maar heel anders wordt het volgens Van Hoorn als die deal opnieuw wordt weggestemd, voor de derde keer. "Dan zal de verleiding hier in Brussel heel groot zijn om te zeggen: nee, dan liever die bittere pil." Het kan wel zijn dat er een ander sentiment ontstaat als de Europese regeringsleiders volgende week met elkaar overleggen. "Er kan dan gezegd worden: laten we niet de boeman zijn, laten we dat uitstel geven."

Of zo'n uitstel dan veel uithaalt, is maar de vraag. Van Hoorn: "Dan heb je de situatie waarin we nu zitten over een paar maanden weer. Dat er eigenlijk niets veranderd is, dat er geen deal is. En dat er over een paar maanden, vlak voor de zomer, een no-deal-brexit is."