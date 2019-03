Automobilisten hebben lak aan rode kruizen op A16

Op de A16 bij Rotterdam hebben tientallen automobilisten vanmiddag rode kruizen genegeerd. De verkeersleiding van wegbeheerder Rijkswaterstaat had een deel van de weg van Ridderkerk naar het knooppunt Terbregseplein afgesloten vanwege een ongeval met een vrachtwagen.

Veel automobilisten hadden lak aan de rode kruizen boven de weg. Om hoeveel auto's het precies gaat is niet te zeggen, omdat de camera's die Rijkswaterstaat boven de weg heeft hangen niet gebruikt mogen worden voor opsporingsdoeleinden. Ook waren er op het moment van het ongeval geen politieagenten of weg-inspecteurs in de buurt, waardoor de overtreders geen boete kunnen krijgen.

240 euro boete

Op Twitter zegt de wegbeheerder dat "woorden tekort schieten" voor wat ze op de beelden zien. "Mensen lijken niet in te kunnen schatten wat voor gevaren het met zich meebrengt." Het negeren van de kruizen stopte volgens Rijkswaterstaat toen de politie op de plek van het ongeval arriveerde.

De boete voor het negeren van een rood kruis bedraagt 240 euro.

Hoe het op de A16 ging, blijkt uit onderstaande videobeelden van Rijkswaterstaat: