Dieven stelen vervalsing van kostbaar schilderij uit Italiaanse kerk

De Italiaanse politie is een stel criminelen een stap voor geweest. Dieven die dachten dat ze een kostbaar schilderij uit een kerk in Castelnuovo Magra hadden meegenomen, bleken een vervalsing in handen te hebben.

De politie had het gestolen schilderij van de Zuid-Nederlandse schilder Pieter Brueghel de Jonge al een maand eerder omgewisseld met een vervalsing en het echte schilderij veilig opgeborgen.

Daarnaast waren er extra camera's opgehangen in de kerk. De politie had deze maatregelen genomen omdat er al vermoedens waren over een mogelijke diefstal.

Een kopie van een kopie

Het werk is ongeveer 2,5 miljoen euro waard. De originele kruisiging is waarschijnlijk ook een kopie, want Brueghel de Jonge heeft het nagemaakt van zijn vader, ook een Vlaamse kunstenaar. Een variant van de kruisiging hangt in het Museum of Fine Arts in Boedapest.

De burgemeester speelde gisteren het spelletje mee en meldde dat "het schilderij een onschatbare waarde had en dat het een groot verlies was voor de gemeenschap". Hij bedankte vandaag sommige oplettende kerkgangers voor het bewaren van het geheim, want een paar hadden gemerkt dat het originele schilderij er niet meer hing.

De politie bestudeert de camerabeelden nog, maar tot nu toe is nog niemand opgepakt.