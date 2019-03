Minister: geld en ondersteuning voor plan tegen natuurverlies

Het gaat niet goed met de insecten in Nederland en dat moet veranderen. Minister Schouten zei in de Tweede Kamer dat zij een plan steunt om natuurverlies in Nederland tegen te gaan.

In dit Deltaplan Biodiversiteitsherstel maakten onder meer landbouwvertegenwoordigers en natuur- en milieuorganisaties afspraken voor 2030. In dat jaar moeten er bijvoorbeeld meer houtwallen liggen om natuurgebieden te verbinden en krijgen boeren die meehelpen aan biodiversiteit een speciaal keurmerk.

Insectenpopulatie ingestort

Door intensieve landbouw, waar op grote schaal gebruik wordt gemaakt van gif, en klimaatverandering sterven op dit moment wereldwijd veel insecten. Dit heeft ook invloed op de dieren die van deze insecten leven, zoals vogels en kikkers.

Zo bleek eerder uit cijfers dat in het regenwoud van Puerto Rico tussen 1977 en 2013 de insectenpopulatie met tientallen procenten is gekelderd. Dichter bij huis, in Duitsland, vliegen 75 procent minder insecten dan dertig jaar eerder.

De coalitiepartijen reageren tevreden op het Deltaplan, maar GroenLinks en de Partij voor de Dieren zien nog bezwaren. Volgens Kamerlid Ouwehand van de Partij voor de Dieren wordt er "alleen samengewerkt om de winst." Zij vindt dat de bal om dit probleem op te lossen in de Kamer ligt en niet bij een belangenclub als de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO).

Samenwerken

Volgens minister Schouten moet er geen discussie komen tussen boeren en natuurliefhebbers, maar moeten zij samenwerken. De komende tijd blijft zij die samenwerking steunen met "denkkracht, ondersteuning en geld".

Daarnaast vindt ze dat er ook in de provincie- en gemeentepolitiek aan een oplossing moet worden gewerkt.