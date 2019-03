Ontsnapte gevangene blijft politie provoceren in video's op Instagram

In de uitzending van Opsporing Verzocht ging het al over de onjuiste informatie die Gheiybe volgens de politie over zijn proces verspreidt. "Schokkend om te zien hoe hij hier de feiten verdraait. En dat hij lak heeft aan zijn slachtoffers en ook onze maatschappij", zei een woordvoerder.

De politie zegt verder informatie te hebben waaruit blijkt dat Gheiybe afspreekt met bekenden en familie in Europa. "We zijn daarom bijzonder benieuwd of mensen weten welke naam hij dan mogelijk gebruikt en met wie hij dan is. En waar hij dan ook afspreekt." Of de uitzending van dinsdag al bruikbare tips heeft opgeleverd, wil de politie nog niet kwijt.

In een van de video's die Gheiybe na de uitzending van Opsporing Verzocht heeft geplaatst, zegt hij overigens dat hij in Nederland niet gevonden zal worden. "Hou op met die invallen en huiszoekingen, daar vindt je mij nooit."