Carmen y Lola: film over de verborgen wereld van lesbische Roma

"Ontdekken ze in de gemeenschap een homoseksueel, dan wordt hij of zij thuis vastgehouden", weet Echevarria. "Ze scheren hun hoofden kaal zodat ze er niet over piekeren de straat op te gaan." Ze was zes jaar bezig met de film. Steeds was er overleg met vertegenwoordigers van de gemeenschap. Ze wilden liever dat ze een film maakte over het geweld, desnoods over drugs. Het onderwerp van twee verliefde meisjes lag te gevoelig.

De gitanos, zoals de Roma in Spanje worden genoemd, zijn afkomstig uit India en Pakistan. Zes eeuwen geleden trokken ze het Iberisch schiereiland binnen en zouden vasthouden aan hun tradities. "Ze zijn altijd slachtoffer geweest. De laatste donkere periode was de Franco-dictatuur. Alles wat niet puur Spaans was, moest verdwijnen. Als gevolg bleef het een aparte gemeenschap."

Kritiek

Zaira Romero speelt de hoofdrol. Ze was pas 17 tijdens de opname van de film. Hoewel ze eruitziet als een Roma is ze dat niet, zegt ze. Net zo min als ze lesbisch is. "Ik vond het wel moeilijk. Niet vanwege het onderwerp, maar wel om het te spelen. In de scène waarin we elkaar zoenen, deden we bij elkaar parfum op die we lekker vonden ruiken."

Nog voordat de film in première ging, kwam er kritiek vanuit allerlei groepen. Romero: "We zouden bezeten zijn door de duivel. Gelukkig verstomden de bezwaren toen Carmen y Lola draaide. Er was nogal angst dat er allerlei naaktscènes in zaten. Toen mensen ontdekten dat je die niet ziet, gingen ze veel meer naar de inhoud kijken."