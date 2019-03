Pornoverbod kost sociaal netwerk Tumblr miljoenen bezoekers

Een verbod op porno en ander naaktmateriaal is het sociale netwerk Tumblr duur komen te staan. In een maand tijd is het aantal bezoekers volgens The Next Web met 84 miljoen afgenomen, een daling van 17 procent.

Tumblr besloot eind vorig jaar om naaktfoto's en -filmpjes te weren, nadat Apple de Tumblr-app had verwijderd uit zijn App Store, omdat er kinderporno was gevonden op het blogplatform.

Beelden waarop geslachtsdelen, vrouwelijke tepels of seksuele handelingen te zien zijn, zijn sindsdien niet meer toegestaan. Alleen voor kunst en foto's van borstvoeding wordt een uitzondering gemaakt.

Vrijplaats

Het pornoverbod had grote gevolgen voor veel gebruikers van Tumblr. Het platform liet in tegenstelling tot concurrenten als Facebook, YouTube en Instagram veel toe en stond juist bekend als een vrijplaats vanwege de grote hoeveelheid pornografisch materiaal die erop te vinden was.

Uit gegevens van SimilarWeb, dat bezoekersaantallen en andere webstatistieken analyseert, blijkt dat Tumblr in december nog 521 miljoen bezoekers had, schrijft The Next Web. Na de invoering van het pornofilter was dat aantal in januari gedaald naar 437 miljoen.

Beter platform

Jeff D'Onofrio, de topman van Tumblr, zei in december al dat het bedrijf de voor- en nadelen van het pornoverbod goed had afgewogen. Daaruit kwam volgens hem naar voren dat het platform er uiteindelijk beter van zou worden.

"Het werd duidelijk voor ons dat we zonder dit materiaal de kans hebben om een plek te creƫren waar mensen zich vertrouwd genoeg voelen om zich op te uiten", zei hij.