Telsoftware verkiezingen nog steeds niet veilig: 'Systeem moet op de schop'

Het vervangen van de software is bovendien niet genoeg, stelt Bakker. "Het hele proces eromheen moet op de schop", aldus de Kiesraad-directeur. Op dit moment zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het tellen. "Wij stellen software beschikbaar aan gemeenten en vragen gemeenten om zich netjes aan bepaalde regels te houden, maar dat kunnen we niet afdwingen."

Het liefst zou Bakker dan ook zien dat hij gemeenten kan verplichten zich te houden aan de voorschriften, zoals dat het invoeren van de stemmen in het systeem niet door één iemand mag gebeuren. "Dat is nu allemaal te vrijblijvend."

Niet via internet

In 2017 meldde RTL Nieuws al dat de software onveilig was. De maatregelen die de Kiesraad sindsdien in de software heeft laten doorvoeren, hebben niet gezorgd voor "significant veiligere software", schrijft Fox-IT in zijn rapport. Bepaalde onderdelen zijn aangepast, maar in de basis is er niets veranderd.

Fox-IT kwam twee ernstige beveiligingsproblemen op het spoor, waardoor iemand zou kunnen frauderen met de uitslag. "Al moet een aanvaller dan wel toegang hebben tot de computer waarop de software draait", laat het bedrijf weten. Om de risico's in te perken, mogen die computers niet op internet worden aangesloten. Een aanvaller zou daarom fysiek toegang moeten hebben tot de bewuste computer. Ook moet mensen geautoriseerd zijn, voordat ze gegevens mogen invoeren.

Manipulatie van papieren uitslagen

Verder zijn er kanttekeningen te plaatsen bij de maatregelen van de Kiesraad, blijkt uit het rapport. Zo worden de processen-verbaal weliswaar gepubliceerd, maar dat is geen garantie dat iemand daadwerkelijk gaat controleren of de uitslag klopt. Ook op andere momenten kan de uitslag worden gecontroleerd, maar is er geen garantie dat dat ook echt gebeurt.

Een andere maatregel kan bovendien averechts werken. De uitslag mag niet meer digitaal worden verstuurd, om misbruik te voorkomen. Maar daardoor kan de uitslag wel op papier worden gemanipuleerd, bijvoorbeeld door de persoon die de papieren uitslagen vervoert.