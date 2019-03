Britse veteraan vervolgd voor Bloody Sunday

Een Britse oud-militair wordt vervolgd voor de dood van twee burgerrechtenactivisten in Noord-Ierland meer dan 40 jaar geleden. Dat heeft de openbaar aanklager in Noord-Ierland bekendgemaakt.

De man was een van de achttien Britse militairen die betrokken waren bij Bloody Sunday, een confrontatie in de Noord-Ierse stad Londonderry op 30 januari 1972. Dertien burgers kwamen om het leven toen de Britten het vuur openden op een mensenrechtendemonstratie. Vijftien mensen raakten gewond.

De veteraan wordt vervolgd voor twee moorden en vier pogingen daartoe.

Onderzoek

Het besluit volgt op een onderzoek dat in 2010 werd gestart naar het handelen van de achttien militairen. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de slachtoffers geen ernstige dreiging vormden voor de soldaten. Die zouden hun zelfbeheersing zijn verloren.

Justitie in Noord-Ierland heeft nu besloten om maar één veteraan te vervolgen. Zestien anderen gaan vrijuit; volgens de openbaar aanklager is er niet genoeg bewijs gevonden om hen te vervolgen. Een ex-militair overleed vorig jaar.

Storm van kritiek

De Britse minister Williamson van Defensie zegt dat de aangeklaagde militair rechtsbijstand krijgt en ook op andere manieren wordt gesteund. Hij zei dat Groot-Brittannië veel dank is verschuldigd aan de militairen die zich hebben ingezet voor vrede in Noord-Ierland.

Correspondent Tim de Wit verwacht dat het besluit om de man te vervolgen een storm van kritiek zal losmaken, vertelde hij eerder deze maand. "In Groot-Brittannië is nog altijd veel woede over bijvoorbeeld nooit opgeloste IRA-aanslagen op Brits grondgebied. Daarvan zijn de daders nooit gepakt en dan zouden deze militairen 47 jaar later alsnog de gevangenis in moeten."