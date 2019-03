Vergoeding Shell-topman Van Beurden vorig jaar verdubbeld

De vergoeding van Shell-topman Ben van Beurden is afgelopen jaar meer dan verdubbeld. Dat blijkt uit het jaarverslag van de oliemultinational.

Van Beurden incasseerde vorig jaar 20,1 miljoen euro aan salaris, bonussen en aandelen. Een jaar eerder was dat nog 8,9 miljoen euro. Vergeleken met 2017 verdiende Van Beurden vooral meer dankzij aandelen. Dat was 4 miljoen euro. Vorig jaar was dat ruim 15 miljoen euro.

Daarnaast steeg zijn vaste salaris met ruim 2 procent naar ruim 1,5 miljoen euro en streek hij 3 miljoen euro op aan bonussen; evenveel als in 2017.

Topman sinds 2014

Van Beurden is sinds januari 2014 topman bij Shell. In zijn eerste jaar als topman verdiende hij nog 24,2 miljoen euro. Toen kreeg hij eenmalig een pensioenbijdrage van 10,7 miljoen euro en een belastingvergoeding van 7,9 miljoen euro, omdat Van Beurden voor zijn functie verhuisde van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland.

Daardoor moest hij extra belasting betalen, wat door Shell is gecompenseerd.

Vanaf dit jaar is de bonus van Van Beurden overigens gekoppeld aan het halen van de klimaatdoelstellingen van het bedrijf. Als de doelstellingen niet gehaald worden, heeft dat financiƫle consequenties voor de Shell-top.