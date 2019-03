Na tientallen jaren weer een maffiabaas geliquideerd in New York

The New York Post schrijft dat Cali de eerste New Yorkse maffiabaas sinds 1985 is die het slachtoffer is van een liquidatie. Toen werd Paul Castellano in opdracht van de gevreesde John Gotti voor een restaurant in Manhattan doodgeschoten.

Castellano stond eveneens aan het roer van de Gambino's. Samen met de families Bonanno, Colombo, Genovese en Lucchese behoren de Gambino's tot de vijf grote Italiaans-Amerikaanse misdaadfamilies van New York.

Onder de radar

Cali was sinds 2015 de Gambino-baas. Hij opereerde voornamelijk onder de radar en had slechts één veroordeling op zijn strafblad: een celstraf van 16 maanden voor afpersing in 2008.

Onder de grote maffiabazen zou hij een goede reputatie hebben, aldus The New York Post. De politie gist daarom naar het motief achter de moord op Cali. Er is nog niemand gearresteerd.

Het is de tweede keer in korte tijd dat New York te maken heeft met maffiageweld. In oktober vorig jaar werd een Bonanno-lid doodgeschoten toen hij in zijn auto bij een McDonald's in The Bronx wachtte op een kop koffie.