Hoe Zeeland worstelt met populaire kust en rust

Een petitie die Kollaart heeft opgezet is al 18.000 keer ondertekend. "In Domburg beginnen de mensen al te klagen dat het er te druk is. Veel verkeer, lang in de rij bij de kassa. Op deze manier verspeel je het draagvlak onder de bevolking. Het wordt tijd dat bestuurders een keer 'genoeg is genoeg' zeggen."

Nieuwbouw vliegt weg

Michel van Opbergen is makelaar en bezig met het verkopen van de laatste van 107 nieuwbouw bungalows in Kamperland. De duurste kosten ruim 3 ton, maar ze gingen als Zeeuwse bolussen over de toonbank.

De bouwer van de Hooge Duynen, zoals het park heet, wil dat de huizen op termijn helemaal opgaan in het landschap. Nu is het nog een beetje kaal, maar op een tekening is te zien hoe het gaat worden: lage huizen tussen zacht glooiende namaakduinen die mettertijd helemaal begroeid zullen zijn. Vanuit je bungalow is het tien minuten lopen naar het strand. "Al die nieuwbouw heeft ervoor gezorgd dat er ook steeds meer faciliteiten zijn, zoals strandpaviljoens. Als geboren Zeeuw houd ik van het strand en de zee, maar ik vind het ook wel lekker als ik na een wandeling ergens een kop warme chocola kan drinken."