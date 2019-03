Venezolaanse minister: stroomvoorziening grotendeels hersteld

De Venezolaanse regering zegt dat na een storing van bijna een week de stroomvoorziening in Venezuela grotendeels is hersteld. Minister van Communicatie Rodríguez zegt tegen Venezolaanse staatsmedia dat in 80 procent van het land inmiddels ook weer drinkwater is.

Wel zijn er nog problemen in de gebieden Baruta en El Hatillo nabij hoofdstad Caracas, waar volgens Rodríguez "transformators zijn gesaboteerd".