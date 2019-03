De Grote Markt in Haarlem is afgezet na de vondst van een verdachte koffer. De koffer staat op het bordes van het stadhuis, voor de ingang van het gebouw. Agenten hebben het gebied rond het stadhuis ruim afgezet.

Het stadhuis van Haarlem wordt al sinds het najaar extra beveiligd omdat burgemeester Wienen wordt bedreigd. Het is niet bekend of er een verband is tussen het verdachte pakketje en de dreigementen.