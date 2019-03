Wekdienst 14/3: weer klimaatactie scholieren en debat over Haga Lyceum

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Scholieren houden op de Dam in Amsterdam voor de tweede keer een klimaatstaking. De organisatie verwacht dat zo'n 10.000 demonstranten in een klimaatmars naar het Museumplein zullen lopen.

De Tweede Kamer debatteert over het islamitische Cornelius Haga Lyceum. De Kamer wil de ministers van Onderwijs, Justitie en Integratie spreken over de zorgen dat leerlingen salafistische ideeën zouden worden bijgebracht.

Koning Willem-Alexander is aanwezig bij de viering van 100 jaar luchtvaart in het Eye Filmmuseum in Amsterdam. Aanleiding: dit jaar zijn onder meer KLM en vliegtuigbouwer Fokker 100 geworden.

In Groot-Brittannië wordt gestemd over een voorstel van de regering om de brexit uit te stellen naar 30 juni. Premier May wil maximaal drie maanden uitstel.

Wat heb je gemist?

In Rotterdam zijn meer rechercheurs en douaniers nodig om de drugscriminaliteit in de haven te bestrijden. Dat zegt burgemeester Aboutaleb. Hij roept het kabinet op om er meer geld voor uit te trekken. Drugshandel heeft grote gevolgen voor Rotterdam en de haven. Vorig jaar is bijna 19.000 kilo cocaïne onderschept, een nieuw record. Vandaag spreekt het kabinet over de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog dit:

Je lippen laten opspuiten voor je achttiende verjaardag mag niet. Toch zijn er tientallen behandelaars die minderjarigen zonder medische noodzaak willen helpen aan vollere lippen, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. De redactie belde met bijna honderd schoonheidssalons, nagelsalons en kapperszaken. Een deel van hen beschikt ook nog eens niet over de juiste papieren.