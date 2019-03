In het Duitse dorp Roetgen, in de buurt van Aken en Vaals, heeft een tornado flink wat schade aangericht. Tientallen huizen zijn beschadigd. Die zijn voorlopig onbewoonbaar. Een persoon raakte lichtgewond.

De tornado raasde gistermiddag rond 16.30 uur langs. Op beelden van een ooggetuige is te zien hoe de tornado over het dorp trok. In totaal duurde het natuurgeweld twee tot drie minuten.

Tornado's komen vaker voor in Duitsland, maar zelden richten ze zo veel schade aan als gisteren.