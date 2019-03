In Enschede is een passagierstrein van Deutsche Bahn ontspoord. Een omgewaaide boom op het spoor is de oorzaak.

Het treinverkeer tussen Enschede en Gronau ligt hierdoor plat, schrijft RTV Oost. Er is niemand gewond geraakt. Alle 35 passagiers worden door de brandweer uit de trein gehaald.

De lijn is van de Duitse verkeersleiding, maar omdat het incident in Nederland is handelt ProRail de zaak af.