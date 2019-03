Gebruikers Videoland meer dan verdubbeld

Het Nederlandse filmplatform Videoland groeit. Het aantal betalende gebruikers is in een jaar tijd meer dan verdubbeld, blijkt uit het jaarverslag van de Europese RTL Group. De groei wordt vooral toegeschreven aan de populariteit van het realityprogramma Temptation Island VIPS en de serie Mocro Maffia, die alleen op Videoland te bekijken zijn.

Vanwege de toenemende populariteit van de digitale tak wil de mediagroep ook in andere landen soortgelijke videodiensten gaan aanbieden. Ook in Duitsland zijn namelijk meer mensen gebruik gaan maken van RTL's video-on-demand-service.

TV Now Premium groeide daar met meer dan 43 procent. In totaal hebben beide diensten nu meer dan 1 miljoen betalende gebruikers. In 2020 wil de groep 3 miljoen betalende abonnees voor de digitale diensten hebben.

Recordomzet, maar lagere winst

Mede door de groei van de videodiensten behaalde de mediagroep over 2018 een recordomzet. In totaal kwam er in 2018 iets meer dan 6,5 miljard euro binnen, 2,1 procent meer dan een jaar eerder. Met alleen de digitale diensten haalde RTL Group 985 miljoen euro op, dat is meer dan 15 procent van de totale omzet.

In tegenstelling tot de omzet daalde de nettowinst ten opzichte van 2017 behoorlijk: van 837 miljoen euro in 2017 naar 785 miljoen euro in 2018. Dat zou onder andere te maken hebben met een flinke meevaller in 2017 door de verkoop van panden in Parijs. Zo'n meevaller had de mediagroep in 2018 niet.