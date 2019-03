Openbaar Ministerie in cassatie tegen vrijspraak ouders overleden baby

Het Openbaar Ministerie gaat in cassatie tegen de vrijspraak van de ouders van de overleden baby Jairo uit Arnhem. Het gerechtshof sprak de 29-jarige vader en de 28-jarige moeder afgelopen vrijdag in hoger beroep vrij.

Het OM wijst erop dat het hof wel heeft vastgesteld dat de ouders verantwoordelijk zijn voor de dood van de acht maanden oude baby. De vrijspraak komt voort uit de onmogelijkheid om uit het bewijs af te leiden wie van de twee verantwoordelijk is voor de dood van Jairo.

"Om te voorkomen dat een onschuldige wordt veroordeeld, kan het hof niet anders dan de beide verdachten vrijspreken", staat in het arrest.

Het OM vindt dit "in deze schokkende zaak met een weerloze baby" een onbevredigende uitkomst, schrijft Omroep Gelderland. Aan de Hoge Raad willen de aanklagers de vraag voorleggen of beide ouders vrijgesproken moeten worden, alleen omdat het niet duidelijk is wie van de twee een strafbaar feit heeft gepleegd.

Vier jaar cel

In de eerste rechtszaak in 2016 achtte de rechter bewezen dat de vader degene was die Jairo stelselmatig had mishandeld. Die werd toen veroordeeld tot bijna vier jaar cel, de moeder werd vrijgesproken. In hoger beroep werd tegen de vader 44 maanden cel geƫist, tegen de moeder 120 uur taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf.