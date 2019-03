23 automobilisten beboet na filmen ongeval

De politie heeft vanmiddag 23 automobilisten bekeurd omdat ze met hun telefoon al rijdend een ongeval aan het filmen waren. Ze kunnen een boete van 239 euro verwachten.

Het aantal beboete bestuurders is mogelijk maar een klein deel van het totale aantal automobilisten dat de telefoon erbij pakte. "We zijn pas gaan schrijven toen we klaar waren met de afhandeling van het ongeval", zegt een agent ter plaatse. "Ik weet dus wel zeker dat het er meer zijn geweest."

Rond 12.00 uur reed een vrachtwagen met aanhanger over de Moerdijkbrug richting Breda. Door de harde wind viel de aanhanger om en kwam de vrachtwagen dwars op de weg te liggen.

Kentekens

Het ongeluk veroorzaakte lange files, en veel chauffeurs grepen de vertraging dus aan om al rijdend beelden te maken. Van de 23 die zijn bekeurd is het kenteken genoteerd.

"Normaal gesproken is het zo dat je niet op kenteken mag bekeuren, want daarvoor moet iemand ook echt aan de kant gezet worden", legt een politiewoordvoerder uit bij Omroep Brabant. "In overleg met de officier van justitie hebben we toestemming gekregen om de kentekens toch te noteren."