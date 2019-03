Europese aanpak van skimming, phishingmails en nepfacturen

Europese landen gaan samenwerken tegen internetfraude. Het Europees Parlement heeft besloten dat de lidstaten van de Europese Unie onder andere skimming, phishing en de verspreiding van nepfacturen gezamenlijk gaan bestrijden.

Elke lidstaat moet straks een meldpunt voor fraude met en vervalsing van zogenoemde niet-contante betaalmiddelen hebben, dat 24 uur per dag te bereiken is. "Zoiets als de Fraudehelpdesk in Nederland, maar veel landen hebben dat nog niet", zegt SP-Europarlementariƫr Dennis de Jong, die in 2013 opriep tot een Europese aanpak van nepfacturen.

Criminelen sneller opgespoord

Landen moeten al die informatie over fraudemeldingen vervolgens met elkaar delen. "Hiermee wordt de kans kleiner dat je in de val loopt", stelt De Jong. "En door Europese samenwerking worden criminelen straks sneller opgespoord."

Ook wordt de kans op vervolging van fraudeurs door Europese samenwerking vergroot, stelt de SP'er. Als een fraudeur in meerdere landen actief is, kan er meer internationaal bewijs tegen hem verzameld worden.