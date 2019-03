Wereldwijde storing bij Facebook en Instagram

De sociale netwerken Facebook en Instagram kampen met een storing. Wereldwijd melden mensen dat ze problemen hebben met het plaatsen van berichten. Posts van anderen bekijken lijkt in Nederland nog wel gewoon mogelijk.

De problemen begonnen aan het begin van de avond. Het bedrijf meldt dat de storing bekend is en zegt dat er problemen zijn met het benaderen van 'the Facebook family of apps'. Het portfolio van Facebook bevat ook Instagram, Facebook Messenger en Whatsapp. De laatstgenoemde dienst lijkt niet getroffen.