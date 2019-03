Journalist niet vervolgd na publicatie over besloten raadsvergadering Kerkrade

Er komt geen strafrechtelijke vervolging van een journalist van De Limburger die een geheime vergadering van de gemeente Kerkrade zou hebben afgeluisterd.

In deze vergadering werd de raad geïnformeerd over een sollicitatie van voormalig burgemeester Krewinkel van Heerlen naar het burgemeesterschap van Kerkrade. Die had daarover een gesprek gevoerd terwijl hij langdurig ziekteverlof had. Krewinkel werd afgewezen. Nadat het nieuws over zijn sollicitatie was uitgelekt besloot Krewinkel af te treden.

De sollicitatie en het uitlekken ervan leidde tot ophef in beide gemeenten, schrijft 1Limburg. Gouverneur Theo Bovens en de gemeente Kerkrade beschuldigden de journalist van afluisteren. De gemeente deed aangifte tegen de journalist, maar het Openbaar Ministerie gaat daar dus niets mee doen.

Geen strafbaar feit

"Na het bestuderen van de aangifte en de camerabeelden concludeert het Openbaar Ministerie dat er geen sprake is van enig strafbaar feit", schrijft het OM. Het staat vast dat de journalist heeft gepubliceerd wat er in de raadszaal werd besproken, maar of hij dit kon volgen vanwege een luide geluidsinstallatie of omdat hij zijn oor tegen de deur legde, maakt volgens justitie "wettelijk gezien geen verschil".

De hoofdredactie van De Limburger ontkent dat de verslaggever heeft afgeluisterd. Hij was juist verbaasd dat hij het overleg woordelijk kon volgen doordat de geluidsinstallatie te hard stond. "Na een minuut of tien is de verslaggever vertrokken om ruggespraak met zijn chef en de hoofdredactie te houden."