Moeder doodgereden man: 'Te lage straf bij dodelijk verkeersongeval'

Op een septemberdag in 2016 stapt Raymond N. onder invloed van alcohol en wiet zijn auto in. Hij gaat veel te hard, rijdt door rood en botst op de Sorbonnelaan in Utrecht tegen een bus. N. raakt zwaargewond en ontwaakt twee weken later uit coma. Zijn twee medepassagiers overleven het ongeluk niet.

De rechter legde N. vanmiddag een celstraf van 3,5 jaar op, wat gelijk is aan de eis van het OM. De nabestaanden vinden dat veel te laag. "Met een celstraf van 3,5 jaar lijkt het alsof hij alleen maar iets heeft gestolen", zegt de moeder van een van de slachtoffers. "Er zijn hier wel twee levens weg."

"Een straf zou de daders besef moeten geven", vervolgt ze. "Ik snap dat mensen Nederland een paradijs noemen voor roekeloze bestuurders. Je komt zo makkelijk weer achter het stuur." Ze pleit voor hogere straffen. "Je weet wat de gevolgen kunnen zijn als je met drank en drugs op gaat rijden. Raymond N. is al eerder veroordeeld voor rijden onder invloed, toch heeft hij het weer gedaan."

Hogere straffen in de maak

Ook minister Grapperhaus van Justitie wil dat rechters strenger kunnen optreden bij een dodelijk ongeval. In een wetsvoorstel dat hij vorige week indiende, schrijft hij korte metten te willen maken met onveilig rijgedrag.

Zo gaat de maximale straf voor gevaarlijk rijden van twee naar zes maanden gevangenisstraf, ook in zaken zonder letsel of schade. In het geval van 'zeer gevaarlijk en onverantwoord rijgedrag', roekeloos rijden genoemd, moet een gevangenisstraf van maximaal zes jaar mogelijk zijn. Volgens Grapperhaus sluit de hoogte van de straf zo meer aan bij die van andere misdrijven.