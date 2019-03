12 jaar cel in hoger beroep voor kindermoorden Apeldoorn

Een 39-jarige vrouw uit Apeldoorn is in hoger beroep veroordeeld tot 12 jaar cel voor de moord op haar twee kinderen. Volgens het hof is bewezen dat de vrouw opzettelijk en met voorbedachten rade haar twee kinderen om het leven heeft gebracht.

De rechter veroordeelde de vrouw eerder tot een celstraf van negen jaar en tbs met dwangverpleging, maar het Openbaar Ministerie ging daartegen in hoger beroep. Aurélie V. bracht in 2013 haar 8-jarige zoontje en 6-jarige dochter met messteken om het leven. Vervolgens probeerde ze zichzelf van het leven te beroven.

De advocaten van de vrouw stellen dat haar gedrag werd beïnvloed door de mogelijke bijwerkingen van antidepressiva. Als ze die niet had gebruikt, waren de moorden niet gepleegd, zegt de verdediging.

Spijt

De vrouw betuigde voor het gerechtshof spijt en zei dat haar daden "afschuwelijk en onomkeerbaar" zijn, schrijft Omroep Gelderland. "Maar zo ben ik niet", voegde ze er daaraan toe. Volgens het hof hebben de antidepressiva haar gedrag niet zo verregaand beïnvloed. Het hof heeft in tegenstelling tot de rechtbank geen tbs opgelegd.