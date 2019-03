Zeker tien doden bij schietpartij op school in Brazilië

Op een school voor basis- en middelbaar onderwijs in São Paulo hebben twee jongeren zeker zes leerlingen en twee docenten doodgeschoten. Daarna pleegden ze zelfmoord, meldt de Braziliaanse politie.

De schietpartij speelde zich af op de Professor Raul Brasil-school in een oostelijke voorstad van São Paulo. De school telt ongeveer duizend leerlingen en honderd docenten en andere medewerkers.

De twee schutters, volgens de politie gemaskerde tieners, gingen de school binnen kort nadat de lessen waren begonnen. Naast tien doden vielen er ook gewonden. Een aantal is niet genoemd en ook is niet bekendgemaakt hoe ernstig hun verwondingen zijn. Over het motief voor de schietpartij kan de politie ook nog niets zeggen.

Betrekkelijk weinig

Hoewel Brazilië vanwege de vele moorden bekend staat als een van de landen met het meeste dodelijk geweld, komen school shootings er betrekkelijk weinig voor in vergelijking met bijvoorbeeld de Verenigde Staten. De vorige grote schietpartij op een school in Brazilië was in 2011, toen een oud-leerling twaalf kinderen doodschoot in Rio de Janeiro.

Het land heeft een tamelijk strenge wapenwetgeving. De nieuwe president, Jair Bolsonaro, heeft aangekondigd dat hij de controles op wapenbezit wil versoepelen.