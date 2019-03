In Lagos is een gebouw met drie verdiepingen ingestort. In het gebouw is een school gevestigd met ongeveer honderd leerlingen. Het gebouw stortte onder schooltijd in. Er zijn nog geen officiële meldingen over slachtoffers.

In het gebouw zitten naast de privéschool ook appartementen. Een woordvoerder van de Nigeriaanse hulpdiensten zegt dat er waarschijnlijk veel kinderen vast onder het puin liggen.

Tot nu toe hebben reddingswerkers zeven kinderen gered.