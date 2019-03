'Wegpiraat' Utrecht krijgt 3,5 jaar cel

Een 39-jarige man uit Utrecht heeft 3,5 jaar cel gekregen, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor een dodelijk verkeersongeluk in september 2016. Raymond N. botste toen met zijn auto met hoge snelheid tegen een bus.

N. raakte zelf zwaargewond bij het ongeluk op de Utrechtse universiteitscampus De Uithof. Hij lag twee weken in coma. De andere twee inzittenden van de auto, onder wie een neef van N., kwamen om het leven. In de bus raakte niemand gewond.

Naast de celstraf krijgt N. een rijverbod van 4 jaar. De uitspraak van de rechters is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De rechtbank heeft er rekening mee gehouden dat N. al een strafblad had wegens (te hard) rijden onder invloed. De rechters hopen dat het voorwaardelijke deel van de gevangenisstraf voorkomt dat hij in de toekomst opnieuw in de fout gaat.

Drank en drugs

De officier van justitie zei tijdens de rechtszaak dat N. zich als een wegpiraat heeft gedragen.

De Utrechter was onder invloed van drank en drugs toen hij door rood reed en tegen de bus botste. Daarnaast reed hij zeker 79 km/u, terwijl 50 de maximumsnelheid was.

Ontkenning

N. heeft altijd ontkend dat hij te hard heeft gereden. Volgens hem is het ongeluk de schuld van de buschauffeur. "Als hij was gestopt, had ik hier niet hoeven zitten. Hij had beter uit zijn doppen moeten kijken", zei hij eerder in de rechtbank. "Hij is toch een professioneel buschauffeur?!"

De man zei daarnaast dat de twee slachtoffers zelf verantwoordelijk zijn voor hun dood. De ene man zou tegen het advies van N. in zijn gordel niet hebben omgedaan. De ander had al nekletsel door een eerder ongeluk. Daardoor zou de klap hem fataal zijn geworden, zegt N. Maar uit onderzoek van de schouwarts blijkt dat de man niets aan zijn nek mankeerde en door een schedelbreuk is gestorven.

Het OM noemde de houding van N. tijdens een zitting onbegrijpelijk en minachtend. "De verdachte zwelgt in zelfmedelijden."