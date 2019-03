Gestrande passagiers TUI vandaag naar huis

Reisorganisatie TUI haalt de passagiers die gisteren strandden in het buitenland vanmiddag op. Het gaat om vakantiegangers die onderweg naar huis waren in twee Boeings 737 MAX 8, toen het Europese luchtruim werd gesloten voor dat type vliegtuig.

Een TUI-vlucht uit Gambia moest daardoor uitwijken naar Gran Canaria. De andere vlucht, die vertrokken was in Egypte, landde in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Twee lege toestellen van een ander type zijn vanochtend vanuit Nederland naar Gran Canaria en Sofia gevlogen om de reizigers op te halen.

Software-update

TUI heeft drie Boeings 737 MAX 8 in zijn vloot, die dus voorlopig aan de grond moeten blijven. Het bedrijf heeft extra vliegtuigen gehuurd om het gat te vullen dat daardoor is ontstaan. "Mensen die nu op vakantie gaan, kunnen gewoon gaan zoals gepland", zegt de reisorganisatie.

TUI is nog niet bezig met de financiële gevolgen van de sluiting van het Europese luchtruim voor Boeings 737 MAX 8 en 9. "Onze prioriteit is nu dat de vakantie van onze klanten doorgang kan vinden."

Het moederbedrijf van TUI laat aan persbureau DPA weten binnen een paar dagen een software-update te verwachten van Boeing. Die moet het probleem verhelpen dat het ongeluk veroorzaakte met een 737 MAX 8 van de Indonesische maatschappij Lion Air in september. Daarbij kwamen 189 mensen om het leven.

Ethiopian Airlines

Na het neerstorten van een vliegtuig van Ethiopian Airlines afgelopen zondag sloten een reeks landen hun luchtruim voor Boeings 737 MAX 8 en 9. De crash kostte aan 157 mensen het leven.

Het sluiten van het luchtruim is een voorzorgsmaatregel: de oorzaak van het ongeluk met de 737 MAX 8 in Ethiopië is nog onbekend. De zwarte dozen van het vliegtuig moeten nog worden onderzocht. Dat gebeurt in het buitenland, want Ethiopië heeft niet de faciliteiten om het zelf te doen.

De topman van Ethiopian Airlines zegt in een interview met de Britse omroep BBC dat hij vindt dat Boeing alle 737 MAX 8-vliegtuigen wereldwijd aan de grond moet laten houden, tot duidelijk is dat het toestel veilig genoeg is om mee te vliegen.