'Levensgevaarlijk' drugslab midden in Roosendaal

Volgens de politie werd er xtc gemaakt in het schuurtje. In het lab stonden ketels, jerrycans en vaten met grondstoffen voor drugs. Ook vond de politie een machine waar de pillen mee gedrukt worden. "Wat opvalt is dat het een compleet xtc-lab is, waar de gehele productie plaatsvindt. Dat zien we niet vaak."

Agenten kwamen het lab op het spoor na een tip van een buurtbewoner. Hij had gezien dat mensen spullen aan het in- en uitladen waren bij een vrachtwagen en belde de politie.