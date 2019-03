Wekdienst 13/3: doorrekening Klimaatakkoord en vonnis in zaken fatale ongelukken

En dan nog even dit:

Een vliegtuig dat van Saudi-Arabië onderweg was naar Maleisië is vlak na opstijgen teruggekeerd, omdat een passagier haar baby was vergeten. De Saudische vrouw besefte pas in de lucht dat haar kindje achter was gebleven bij de gate. De piloot had medelijden en besloot om te keren, melden Aziatische media.