Brussel baalt, en wil een einde aan het gedoe rond brexit

Formeel zegt de EU dat er alles aan is gedaan en dat de de stemming in het Lagerhuis wordt betreurd, maar ondertussen lopen de frustraties bij de ambtenaren, diplomaten en politici toe. Ze voelen zich machteloos, omdat geen enkel bod uit de EU de Britten tevreden kan stellen. De roep om een einde aan de onderhandelingen, en daarmee een harde scheiding en no-deal op 29 maart, neemt toe.

Gisteravond klonken in het Europees Parlement de rebelse stemmen om als EU de stekker er maar uit te trekken als eerste. Later op de avond begonnen diplomaten ook steeds hardere taal uit te slaan. De EU wil altijd praten, maar het geduld is op. "Het vertrouwen in de Britse politiek is bijna nul", zo analyseert een Brusselse bron de situatie.

En dus denkt vrijwel niemand dat uitstel enige zin heeft. Ook premier Rutte wil hier alleen over praten als er ook een plan is aan Britse zijde. Anders, zo zeggen de diplomaten in Brussel, kunnen we beter de bittere pil nu slikken omdat uitstel zonder plan uiteindelijk een paar maanden later alsnog tot een hard vertrek uit de EU zal leiden, dus zonder deal van de Britten.

Verschrikkelijk

Bovendien gaat het volgens veel Brusselse volgers al lang niet meer over het vertrek van de Britten. Het gaat om de politieke macht in Londen.

Frans Timmermans, de vicevoorzitter van de Europese Commissie zei gisteren in een gesprek met de NOS dat iedereen in Groot-Brittannië bezig is met partijpolitiek. "May is bezig haar eigen partij bij elkaar te houden en de oppositie is alleen maar bezig om het haar zo moeilijk mogelijk te maken. Ik zie dat met lede ogen aan. Ik vind het verschrikkelijk om te zien."

Terwijl het Britse Lagerhuis zich vandaag buigt over de vraag of ze met of zonder deal uit de EU moeten stappen, zal de Europese Commissie zich verder buigen over de plannen waarin de lidstaten worden voorbereid op een vertrek zonder deal.

Moe

Vandaag is er wel een debat in het Europees Parlement over de nu ontstane situatie, maar veel politici waren daar gisteravond nog niet mee bezig. Tijdens de stemming in januari hadden de Groenen nog een speciale zaal waar politici en medewerkers samen naar schermen keken waarop de stemming in Londen te volgen was. Nu was het stil. De meeste parlementariërs waren gewoon aan het werk. Slechts een enkeling volgde het debat. Philippe Lamberts een van de voormannen van de Groenen in het Parlement zei dat het een keer mooi is geweest.

Zelfs de brexiteer van het eerste uur Nigel Farage zat met zijn partij een beetje stilletjes in een van de vele barretjes in Straatsburg een glaasje tonic te drinken. Farage die anders altijd wel wat over de brexit wilde zeggen, wimpelde het verzoek voor een gesprek af. De man die bij de vorige stemming nog met een privévliegtuig tussen Londen en Straatsburg heen en weer vloog, heeft geen zin. Ook hij oogt inmiddels brexit-moe.