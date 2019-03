Ook geld voor late melder Q-koorts

Ook mensen bij wie nu pas wordt vastgesteld dat zij Q-koorts hebben, kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming. Zij moeten de ziekte dan wel tijdens de uitbraak van 2007 tot 2011 hebben opgelopen, zei minister Bruins in een debat met de Tweede Kamer.

De partijen willen dat de groep die recht krijgt op zo'n vergoeding groter wordt en daarom verruimt Bruins de regeling. Hij adviseert patiënten die nu te horen hebben gekregen dat ze chronische Q-koorts hebben, een brief te schrijven naar het ministerie en laat dan een medische commissie kijken of ze een beroep kunnen doen op een tegemoetkoming.

Patiënten die zich voor 1 februari hadden gemeld, konden al rekenen op 15.000 euro als "een gebaar ter erkenning van hun leed''. Maar nog altijd melden mensen zich bij de huisarts met verschijnselen van Q-koorts.

Jongeren

Tijdens het debat bleek dat een aantal partijen wil dat een patiënt niet langer hoeft aan te tonen dat hij in de jaren van de uitbraak ziek is geworden. Dat ging de minister te ver. Wel maakt Bruins geld vrij om onderzoek te doen naar Q-koorts bij jongeren.

Nadat in 2006 op geitenbedrijven, vooral in Noord-Brabant, Q-koorts was uitgebroken, liepen veel mensen de ziekte op. Tientallen van hen overleden. De Nationale ombudsman deed in 2017 een beroep op het kabinet om een gebaar te maken.