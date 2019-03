ZDF-journalist krijgt toch perskaart voor Turkije

De Turkse regering gaat toch een perskaart uitgeven voor Jörg Brase, bureauchef van de Duitse zender ZDF in Istanbul. Afgelopen zondag moest hij Turkije verlaten, nadat was besloten dat zijn accreditatie niet werd verlengd. Twee van zijn collega's, Thomas Seibert van de krant Der Tagesspiegel en Halil Gülbeyaz van omroep NDR, moesten ook het land verlaten.

Voor de herziening van de beslissing over Brase is geen reden gegeven, net als voor het eerdere besluit de drie geen nieuwe perskaart te geven. Seibert en Gülbeyaz zijn inmiddels terug in Duitsland en hoorden vandaag niets uit Ankara.

Onacceptabel

Niet eerder weigerde Turkije de perskaarten te verlengen van prominente Europese journalisten. Minister van Buitenlandse Zaken Maas noemt het "onacceptabel" dat Duitse journalisten het werken in Turkije onmogelijk wordt gemaakt. Achter de schermen werd dagen lang druk uitgeoefend. Ook verscherpte Duitsland het reisadvies voor Turkije.

De ZDF zegt in een verklaring het "te verwelkomen dat de Turkse autoriteiten tot een ander besluit zijn gekomen". Brase zal volgens de omroep in de komende dagen zijn werk in Istanbul hervatten. "De ZDF gaat ervan uit dat de perskaarten voor de andere collega's die nog wachten, nu ook zullen worden afgegeven," staat in de verklaring.