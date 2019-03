China werkt aan verbod schubben bedreigde pangolin in medicijnen

De grootste politieke partij in Hongkong heeft voorgesteld om het gebruik van schubben van de pangolin in traditionele medicijnen te verbieden.

De Democratic Alliance for the Betterment and Progress of Hong Kong (DAB) heeft de wet gepresenteerd tijdens het jaarlijkse Nationaal Volkscongres, dat twee weken duurt. De conservatieve partij, die een Pekinggezinde koers vaart, zegt dat er gekeken moet worden naar alternatieven voor de middelen met dat ingrediënt.

De pangolin is een bedreigde diersoort die volgens het Wereld Natuur Fonds wereldwijd het vaakst illegaal verhandeld wordt. Jaarlijks worden er honderdduizend pangolins gestroopt, schat het OCCRP, een koepel van onderzoeksjournalisten. De schubben worden ook voor sieraden gebruikt.

Het zoogdier komt vooral voor in Zuid-Azië en Afrika. De natuurbeschermingsorganisatie WildAid stelde in 2015 vast dat 70 procent van de Chinezen ervan overtuigd is dat de schubben reuma, huidproblemen, infecties en zelfs kanker kunnen genezen. De genezende werking is niet bewezen. In Hongkong werd in januari een recordaantal schubben in beslag genomen met een totaal gewicht van 8300 kilo.

Neushoorns

Het WNF is blij met het voorstel van de partij uit Hongkong. Volgens schattingen bedraagt de verkoop van schubdieren 20 procent van de illegale handel in wilde dieren. Het WNF hoopt dat dit verbod, als het er komt, daar verandering in brengt.

Christiaan van der Hoeven van het WNF denkt dat het goed is dat de politiek nu een duidelijk signaal afgeeft. "In een volksrepubliek zoals China is de kans groot dat zo'n wetsvoorstel wordt aangenomen."

Als dat gebeurt is nog onduidelijk wanneer het verbod ingaat. Het WNF hoopt dat het ook gaat gelden voor andere bedreigde diersoorten, zoals neushoorns.

Andere wetsvoorstellen die tijdens het Volkscongres werden gepresenteerd hebben vaak te maken met het milieu.