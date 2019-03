Jongens van 16 en 17 vast voor reeks gewelddadige 'roofdates'

Drie jongeren uit Rozenburg zijn opgepakt voor een reeks gewelddadige berovingen in Rotterdam en omstreken. Het gaat om jongens van 16 en 17 jaar oud die mogelijk bij een grotere groep horen.

De werkwijze was elke keer hetzelfde: het slachtoffer kreeg via een datingapp een berichtje en kwam naar een afgesproken plek. Daar werd hij opgewacht door een meerdere personen met bivakmutsen en vervolgens mishandeld, bedreigd en beroofd. Dat alles ging gepaard met veel geweld.

In februari en maart werden op deze manier slachtoffers gemaakt in Rotterdam, Spijkenisse, Brielle, Vierpolders en Rozenburg. Het lijkt er volgens de politie op dat de groep het specifiek gemunt had op homo's.

Niet laten wegkomen

Slachtoffers worden erop gewezen dat ze ook contact kunnen opnemen met Roze in Blauw, een aanspreekpunt binnen de politie voor incidenten waarbij seksuele geaardheid een rol speelt.

Het is goed mogelijk dat er meer slachtoffers zijn dan tot nu toe bekend is, schrijft RTV Rijnmond. De politie komt graag met ze in contact. "We hopen dat eventuele slachtoffers de daders daarmee niet laten wegkomen en zich alsnog willen melden. Met de informatie zal discreet worden omgegaan."