'Chinese kinderen mogen zichzelf niet meer livestreamen'

In China wordt de roep om livestreamen op internet aan te pakken steeds groter. Op de apps leggen webcammers zichzelf live op beeld vast, terwijl ze bijvoorbeeld aan het zingen of koken zijn. Maar ook filmen streamers zichzelf terwijl ze levensgevaarlijke stunts uithalen, met soms dodelijke afloop. Dat vindt Chinese overheid maar niets.

Tijdens het jaarlijkse Nationale Volkscongres deed de Jeugdfederatie, die gelinkt is aan de Communistische Partij, een voorstel om minderjarigen te weren van de livestream-apps. Livestreaming is razend populair in China. Vorig jaar waren er 425 miljoen Chinezen, van wie bijna de helft minderjarig, actief op verschillende livestream-platforms.

Financieel aantrekkelijk

Met een omzet van 30 miljard yuan, omgerekend bijna 4 miljard euro, is livestreamen een lucratieve industrie in China. Een van de grootste webcamsterren van China, Zhang Dayi, harkte afgelopen jaar meer dan 40 miljoen euro binnen met haar filmpjes.

"Kijkers kunnen webcammers geld of virtuele cadeautjes geven", zegt China-kenner Manya Koetse in het NOS Radio 1 Journaal. Dat maakt het voor jongeren aantrekkelijk om zichzelf live te filmen. Dit kan een keerzijde hebben. In 2017 trok een groep kinderen kleding uit om zo meer virtuele cadeautjes te krijgen. In februari overleed een man omdat hij zijn fans wilde imponeren door van een brug te springen. "Daarom wordt er nu steeds meer opgeroepen om de apps strenger te controleren of jongeren zelfs compleet te weren van zulke platforms", stelt Koetse.

Gezichtsherkenning

Dat kan in China gemakkelijker dan in Europa. "In China zijn veel sociale netwerken en apps gelinkt aan je eigen naam en burgerservicenummer", legt Koetse uit. Een andere manier om het gebruik van dit soort apps aan te pakken, is volgens de China-kenner door gezichtsherkenning toe te passen. "Je ziet nu al bepaalde gameproducenten die gebruikmaken van dit middel om het gamegebruik van jongeren te monitoren."

De Chinese regering probeert al enige tijd vat te krijgen op de inhoud van livestreams. Zo werd het op een 'sexy' manier eten van een banaan al verboden. Maar het is nog maar de vraag of de toegang voor jongeren tot zulke platforms geheel wordt ontzegd. "Het is slechts een van de vele voorstellen die zijn gedaan tijdens het Nationale Volkscongres", zegt Koetse. "Maar omdat er nu zo veel aandacht vanuit de media voor is en er de afgelopen jaren al steeds strenger gecontroleerd wordt, is de kans groot dat er verder wordt ingegrepen."