'Cornelis Haga Lyceum kan nu niet uitbreiden'

Het ziet ernaar uit dat eventuele uitbreiding van het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam nu geen kans maakt. Minister Slob zei in de Tweede Kamer dat vanuit de schoolorganisatie waar het Haga onder valt zeven aanvragen zijn ingediend voor uitbreiding en nieuwe vestigingen. Maar volgens Slob worden waarschijnlijk al die aanvragen afgewezen, omdat de school niet voldoet aan de minimumeisen voor het aantal leerlingen.

Vorige week brachten het kabinet en de Nationaal Co├Ârdinator Terrorismebestrijding naar buiten dat ze zich maken over het Haga Lyceum. De school zou zich gedragen op een manier die niet goed is voor de democratie en voor de integratie, de schoolleiding zou contacten hebben gehad met terroristen en de Onderwijsinspectie zou zijn tegengewerkt.

Kamer geschrokken

De Tweede Kamer is geschrokken van de berichten en vraagt zich af hoe het zover heeft kunnen komen. Slob zei dat het in de toekomst makkelijker wordt om bij de stichting van een school te kijken naar de achtergronden van besturen en er worden ook strengere eisen gesteld aan de lessen in burgerschap.

Maar die nieuwe regels gelden nu nog niet. Het kabinet vond de situatie wel erg genoeg om de zorgen nu al naar buiten te brengen. Zo zouden ouders er ook nog rekening mee kunnen houden, als ze hun kind voor een bepaalde school willen opgeven.

De vier grote steden deden vandaag een oproep om harder op te treden tegen extremistische invloeden in het onderwijs. Ze willen niet dat het Haga uitbreidt naar steden als Den Haag en Utrecht. Over dat laatste zei Slob dus dat ook op basis van de huidige regels aanvragen voor uitbreiding worden afgekeurd.

Hij herhaalde dat hij de financiering van de school zal opschorten als het lyceum de inspectie blijft tegenwerken. De Kamer houdt donderdag een debat over de situatie op het Haga.