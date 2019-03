Kamer: vergoeding Q-koortspatiënten ruimer toepassen

Meer mensen met Q-koorts moeten een schadevergoeding krijgen. De Tweede Kamer vindt het wel erg cru dat mensen die na 2011 de diagnose hebben gekregen, geen recht hebben op zo'n vergoeding.

Slachtoffers van de uitbraak van Q-koorts in 2008 kunnen een bedrag van 15.000 euro krijgen. Minister Bruins voor Medische Zorg noemde dat vorige maand in een brief aan de Kamer een erkenning voor patiënten en voor nabestaanden van mensen die zijn overleden aan chronische Q-koorts.

Het gaat om patiënten en nabestaanden van overleden patiënten die tussen 1 januari 2007 en 31 december 2011 in Nederland zijn besmet met Q-koorts. De tegemoetkoming kon tot 1 februari 2019 worden aangevraagd. Volgens het ministerie is die termijn ruim genoeg.

Veel partijen in de Tweede Kamer zijn het daar niet mee eens. Regeringspartij CDA wil dat de regeling opengesteld blijft en vindt dat mensen die nu of in de toekomst ontdekken dat ze de ziekte hebben, geld kunnen krijgen.

D66 en de ChristenUnie willen weten of de maximale termijn niet soepeler gehanteerd kan worden. D66-Kamerlid Raemakers wil ook aandacht voor mensen die in de komende jaren nog getroffen worden, want ook nu nog krijgen mensen Q-koorts. Vorig jaar waren er nog zeker 17 besmettingen.

Onrechtvaardigheid

Oppositiepartij SP vraagt vanavond tijdens het debat over de afhandeling van de uitbraak naar een verdubbeling van het compensatiebedrag tot 30.000 euro. "Mensen die na 2011 besmet zijn geraakt, zijn echt niet minder getroffen", vindt SP'er van Gerven. "Hier ontstaat een grote onrechtvaardigheid."

Ook wil de SP dat de compensatieregeling wordt opengesteld voor alle Q-koorts-slachtoffers. De Partij voor de Dieren wil volledige compensatie voor alle slachtoffers.