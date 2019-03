Weer groep scholieren onwel in gymzaal basisschool Lutjebroek

Vandaag zijn voor de tweede keer in een week tijd leerlingen van basisschool de Baskuul in Lutjebroek onwel geworden. Beide keren gebeurde dat in de gymzaal. Die is inmiddels afgesloten; de rest van het pand is nog wel open.

Zowel vorige week donderdag als vandaag ging het om de 18 leerlingen van groep 5 en 6. De kinderen werden toen duizelig, trokken wit weg, kregen hoofdpijn, waren misselijk of moesten spugen.

Dat is ook nu gebeurd. Ze zijn in een aparte klas gezet en worden door verpleegkundigen onderzocht. Daarbij houden die ook rekening met de mogelijkheid dat het gaat om een geval van massahysterie.

Overgeven

"Het kan natuurlijk dat ze elkaar gek maken omdat het om dezelfde groep gaat", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord. "Maar enkele kinderen waren echt aan het overgeven." De rest van de school heeft geen klachten.

Vorige week vrijdag heeft de brandweer onderzocht of er sprake was van koolmonoxidevergiftiging. Maar toen werd er geen verhoogde concentratie van dat gas gemeten, schrijft NH Nieuws.

Omdat het de tweede keer is dat kinderen onwel worden, is groot alarm geslagen. In de gymzaal worden luchtmonsters genomen, die door het RIVM zullen worden onderzocht.